2019/02/23 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- لقي طفل مصرعه على الفور بعدما اطلق بطريق الخطأ النار على نفسه من سلاح كان يعبث به في منزل أحد الجيران قرب اربيل .

ووقعت الحادثة يوم الجمعة في بلدة سوران اقصى شمال اربيل ، حسبما قال المتحدث باسم شرطة البلدة سعدون هودياني، مشيراً الى ان الطفل يبلغ من العمر عشر سنوات.

وأضاف هودياني لكوردستان 24 أن السلطات المحلية في سوران ابُلغت بالحادث من قبل موظفي مستشفى طوارئ البلدة الذي نُقل اليه جثمان الطفل.

وتعيش عائلة الضحية في ديانا وهي منطقة قريبة من سوران.

وقال شهود عيان إن الطفل كان يبعث بسلاح كلاشينكوف في منزل احد الجيران، لكنه فتح النار على نفسه بالخطأ وأصيب برصاصتين.

وجدد هاودياني دعواته للسكان بضرورة الاحتفاظ بأسلحتهم في اماكن آمنة بحيث لا يمكن للقصر او الشبان الوصول اليها من اجل منع هذه المآسي.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اصدرت في الآونة الأخيرة قراراً يهدف للحد من حمل السلاح في الاقليم بعد الحوادث الاخيرة التي استخدمت فيها الاسلحة لتسوية النزاعات الشخصية والقبلية او خلال الاحتفالات في مختلف المناسبات وخصوصاً اثناء الزفاف.





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