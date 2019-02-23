دراسة تكشف علاقة التوت الأزرق والإصابة بأمراض القلب

2019/02/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة ٢٠%.وذكرت الدراسة، أن “استهلاك ٢٠٠ جرام من التوت البري

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