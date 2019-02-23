الأنباري: جميع العمليات الإرهابية والخطف التي تحدث داخل الانبار تتم بإشراف مباشر من قبل القوات الأمريكية

2019/02/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب منظمة بدر في محافظة الانبار قصي الأنباري، اليوم السبت، عن تواجد عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي الفارين من سوريا في القواعد الأميركية بالمحافظة،

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