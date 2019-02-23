بالفيديو “قسد” تحرر 11 طفل ايزيدي

2019/02/23 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، انه مع تحرير منطقة الباغوز تم تحرير احد عشر طفل ايزيدي من المدينة و هم الان بخير و بامان.كما اضاف المصدر ل"ايزيدي 24" أن الأطفال سيصلون إلى البيت الايزيدي في كنتونا الجزيرة عصر اليوم ليتم تسليمهم فيما بعد إلى ذويهم في شنگال/ […]

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