2019/02/23 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الكمارك: اجراءات إدخال العجلات الخمس في طريبيل صحيحة

23/02/2019 11:45:00 AM |

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واع / بغداد / م.ا

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ان اجراءات أدخال العجلات الخمس في منفذ طريبيل صحيحة، فيما انتقدت التدخل في عملها من قبل جهات ليست ذات أختصاص.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "الإجراءات التي اتخذها مركز جمرك طريبيل الحدودي بشأن أدخال خمسة عجلات عائدة لمواطنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة صحيحة وتمت وفقا للقانون".

واضافت ان "سياقات العمل المتبعة في إدخال السيارات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة تتلخص بأصدار دوائر وزارة الصحة العاملة في المحافظات تقارير طبية للمعاقين حسب نسبة العجز وتقوم برفع الأسماء بقرص مدمج الى وزارة الصحة التي بدورها ترفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد التدقيق يتم إرسالها في أقراص مدمجة على شكل وجبات إلى مقر الهيئه العامة للكمارك قسم الحاسبة الألكترونية تحتوي أسماء المواطنين المشمولين بالإعفاء وفقا للقانون ويقوم الأخير بتعميم هذا القرص على كافة المراكز الحدودية".

وأكدت الهيئة ان "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية لا تقوم بإصدار إجازات الاستيراد لأي مواطن من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلا بعد قيامها بالتأكد من صحة صدور التقارير الطبية"، موضحة ان "قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ٢٠١٢ اعفى السيارات المستوردة للمواطنين من ذوي الأحتياجات الخاصة من الرسوم الكمركية لمرة واحدة وان مراكزها الكمركية تتبع اجراءات قانونية في أدخال تلك العجلات".

وأبدت الهيئة أمتعاضها "من التدخلات الحاصلة في أعمال المراكز من قبل جهات ليست ذات أختصاص تتخذ قرارات متسرعة يتبين عدم صحتها لاحقاً ".

و اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اول اسم الخميس، عن ضبط خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في منفذ طريبيل، مبينة ان الهدف من ذلك هو التهرب من دفع الرسوم الكمركية والضرائب.

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