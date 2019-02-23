اهوار الجبايش تستقبل الفي سائح خلال ايام العطل والمناسبات

2019/02/23 | 12:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اكدت الادارة المحلية بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، ان القضاء والمناطق السياحية الموجودة فيه تم اهمالها في الموازنة المالية الاخيرة، رغم انها قبلة للسياح من مختلف المدن.





وذكر قائممقام

شبكة اخبار الناصرية:اكدت الادارة المحلية بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، ان القضاء والمناطق السياحية الموجودة فيه تم اهمالها في الموازنة المالية الاخيرة، رغم انها قبلة للسياح من مختلف المدن. وذكر قائممقام القضاء، كاظم الموسوي لـشبكة اخبار الناصرية، ان " مناطق الاهوار ونصب الشهيد وهما اهم المناطق السياحية في قضاء الجبايش جنوبي ذي قار يستقبلان في ايام العطل من 1000 الى 2000 سائح وقد يصل في ايام المناسبات الكبيرة لـ 3000 سائح ".

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