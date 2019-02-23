جنايات ذي قار تفرج عن متهم بنشر رايات داعش في الدواية

2019/02/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة الجنايات في ذي قار أفرجت عن متهم بنشر فكر داعش في المحافظة.

وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار قررت الإفراج عن مواطن من أهالي قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية اتهم بن

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة الجنايات في ذي قار أفرجت عن متهم بنشر فكر داعش في المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار قررت الإفراج عن مواطن من أهالي قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية اتهم بنشر رايات داعش العام الماضي"، لافتا إلى أن " المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه".وبين المصدر، أن " قرار الإفراج جاء بسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية المتحصلة ضد المتهم ". انتهى، ت م ع.

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