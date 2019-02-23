الدوري الأميركي للمحترفين: لينارد يفسد عودة ديروزن إلى تورونتو

2019/02/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان النجمان محور صفقة تبادل في صيف 2018، انتقل بموجبها لينارد الى رابتورز مقابل حلول ديروزن في سبيرز، في إحدى أبرز محطات الفترة الفاصلة بين موسمين، لاسيما وأنها أتت كمفاجأة بالنسبة لديروزن الذي كان قد جدد عقده مع رابتورز في 2016 برغبة في البقاء معه "مدى الحياة".وأمام نحو 20 ألف و60 متفرجا في قاعة "سكوشيا بانك أرينا"، وجد ديروزن في مباراته الأولى أمام مشجعيه السابقين، استقبالا مغايرا لما تلقاه لينارد عندما خاض في كانون الثاني/يناير الماضي مباراته الأولى على ملعب سان أنتونيو.فبدلا من صافرات الاستهجان التي سيطرت على ملعب سبيرز لدى زيارة لينارد (خسر فريقه 107-125)، رحب مشجعو تورونتو بديروزن بحرارة ووقفوا مصفقين له مرتين: لدى تقديم الفريقين، وعندما عرض على الشاشة شريط لأبرز محطاته مع صاحب الأرض.لكن لينارد اختار أن يرحب بديروزن على طريقته، فأنهى المباراة كأفضل مسجل مع 25 نقطة، منها نقطتان من سلة ساحقة "دانك" بعدما سرق الكرة من نجم سان أنتونيو قبل نحو 15 ثانية من النهاية.ومنح لينارد من خلال هذه السلة فريقه التقدم 118-117، قبل أن يضيف رميتين حرتين قبل أقل من ثانية على نهاية المباراة، ويضمن الفوز.وقال لينارد بعد الفوز "ديمار قام بعمل رائع هنا في الأعوام التسعة التي أمضاها (مع تورونتو)"، مضيفا "كان الأفضل في كل الاحصائيات مع رابتورز طوال الوقت، والمشجعون حضروا وأظهروا حبهم له".ويتصدر ديروزن سلسلة من الفئات الإحصائية في تاريخ رابتورز، مثل عدد النقاط (13296 نقطة)، المباريات (675) والانتصارات (353).الا أن النجم السابق للفريق لم يتمكن أمس من منح فريقه الحالي الفوز، على رغم أنه كان أفضل مسجل في صفوفه مع 23 نقطة. وتلقى سان أنتونيو خسارته الـ27 في 60 مباراة هذا الموسم، بينما حقق تورونتو فوزه الـ44 مقابل 16 خسارة فقط، وهو في المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس. 45 نقطة لجورج و43 لوستبروك الى ذلك، قاد بول جورج أوكلاهوما سيتي ثاندر لتحقيق فوز لافت =على ضيفه يوتا جاز 148-147، بتسجيله السلة الحاسمة قبل أقل من ثانية على نهاية الشوط الإضافي الثاني.وأنهى جورج المباراة مع 45 نقطة، منها نقطتان قبل صافرة النهاية بـ0,8 ثانية، عندما راوغ لاعبين عند حافة القوس، قبل ان يخترق ويرمي كرة ساقطة نحو سلة يوتا، اخترقت الشباك على وقع احتفال صاخب من مشجعي فريقه.وقال جورج الذي كان أفضل مسجل في المباراة "كنت أدرك أن علي التقدم وتسجيل المحاولة" التي تلاها مسعى من كايل كورفر لقلب النتيجة لصالح يوتا، لكن محاولاته الثلاثية البعيدة المدى باءت بالفشل.وأنهى جورج اللقاء مع 45 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله راسل وستبروك 43 نقطة و15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، الا أنه خرج بسبب الأخطاء قبل 69 ثانية من نهاية المباراة، وفشل بالتالي في الحفاظ على سلسلة المباريات المتتالية مع "تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث فئات إحصائية)، لتتوقف عند 11 مباراة.وشهدت المباراة ندية كبيرة، وآلت الى التمديد بعدما نجح لاعب ثاندر جيرامي غرانت في تسجيل محاولة ثنائية ونال خطأ سجل بنتيجته رمية حرة، ليعادل الأرقام 129-129 قبل نهاية الوقت الأصلي بـ27,4 ثانية، ويتصدى بعد ذلك لمحاولة من لاعب جاز دونافان ميتشل.وفي الشوط الإضافي الأول، كان دور الفرنسي رودي غوبير الذي أبقى فريقه يوتا في المنافسة بتسجيله محاولة قبل النهاية بـ 33,7 ثانية، ليعادل النتيجة 139-139.وكان ميتشل الأفضل في صفوف يوتا مع 38 نقطة وأربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما ساهم غوبير بـ26 نقطة و16 متابعة.وحقق ثاندر فوزه الـ38 مقابل 20 خسارة، بينما تلقى يوتا خسارته الـ26 مقابل 32 فوزا.وفي بقية المباريات، فاز دنفر ناغتس على دالاس مافريكس 114-104، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 125-122، ومينيسوتا تمبروولفز على نيويورك نيكس 115-104، ولوس أنجليس كليبيرز على ممفيس غريزليز 112-106، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 123 - 110، وانديانا بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز 126 - 111، وشيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك 110-109.

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