الأمن الوطني يحرر مخطوفة ويعتقل خاطفيها

2019/02/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقى جهاز الامن الوطني, السبت, القبض على عصابة خطف, وتحرير مختطفة من مواليد 2002 كانت محتجزة لديهم, في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني لـ”ناس” اليوم (23 شباط 2019), إن “جهاز الأمن الوطني وبالتعاون مع المجلس البلدي لقاطع الكرادة والزعفرانية, تمكن من القبض على عصابة (متاجرة بالبشر), قامت بخطف فتاة […]

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