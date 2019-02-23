الاصلاح يحمل

2019/02/23 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم السبت، عن موعد القضاء على "الدولة العميقة" في العراق.

وقال النائب عن التحالف علي العبودي لشفق نيوز ان "من يتحمل مسؤولية وجود الدولة العميقة، هو رأس الرمح"، مبينا ان "كل المتصدين، خلال المراحل السابقة، يتحملون وجود هذه الدولة".

وأضاف العبودي ان "هناك حزبا معينا يسيطر على مساحة كبيرة في الكثير من مفاصل الدولة، ولهذا نجد العراق في الدول المتقدمة في الفساد وهدر الأموال"، مؤكدا ان "القضاء على الدولة العميقة، سيكون قريبا، وآخر موعد لها هو حزيران، المقبل، مع انهاء وجود ادارة المناصب بالوكالات".

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