نائب عن ديالى يهدد بـ

2019/02/23 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري اليوم السبت المسؤولين في محافظة ديالى الى الابتعاد عن الصراعات السياسية.

وقال المعموري في بيان ورد لشفق نيوز "تشهد محافظة ديالى صراعات سياسية وغير سياسية خاصة بعد إقرار الموازنة التي فيها بعض الأموال لاعادة الاعمار وتوفير الخدمات"، مبينا انه "لن يسمح بصرف الأموال في أماكن غير صحيحة للمصلحة الشخصية أو استغلالها للدعاية الانتخابية".

وأضاف المعموري "ستكون لنا وقفة حقيقية ومتابعة جدية لكل دينار يصرف في المحافظة"، محذرا "كل من تسبب سابقا ويتسبب لاحقا في هدر المال العام بالمتابعة والملاحقة القانونية".

ودعا المعموري جميع مسؤولي المحافظة السياسيين إلى الابتعاد عن الصراعات والاهتمام بشؤون المواطن الذي "نفذ صبره"، مؤكدا "لن نكون جزءاً من صراعات قد تتسبب في هدر الأموال ولن تقدم لمحافظة ديالى إلا الخراب والدمار".

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