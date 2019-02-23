خاص| تحذير من ترك “ممر تغذية” لداعش يمتد عبر ثلاث دول

2019/02/23 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

قدم الخبير العسكري عبد الكريم خلف، نصيحة للمواطنين كافة من شأنها الحفاظ على سلامتهم أثناء التنقل وتمنع عودة “داعش” للواجهة، فيما حذر من موقع جغرافي معقد يمتد عبر ثلاث دول ويعد “ممر تغذية” للإرهاب ويمكن أن يؤثر على صحراء النجف والسماوة والبادية الجنوبية الغربية للانبار.

وقال خلف في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة “الاتجاه”، “على كل المواطنين التنقل على الطرق المحمية من القوات المسلحة والحشد الشعبي وضمن حزام المدن وعدم الذهاب ابعد منها لانها فرصة لداعش ان يكون على واجهة الاخبار الآن”، محذرا من أن “المواطن إذا لم يلتزم بوصايا القوات المسلحة والحشد الشعبي سيخاطر بنفسه ويعطي الفرصة لداعش أن ينتعش جزئيا كما يحصل الآن”.

وأضاف خلف، “صحراء الانبار تمتد لمسافة 1200 كم مربع”، متسائلا “أي جيش في العالم يستطيع تغطيتها؟، ذلك صعب”.





وأكد خلف، أن “الطرق محمية جيدة جدا والمدن أمنه جدا”، مبينا أن “العمليات الإرهابية تجري خارجها وتستهدف راعي رغم مسكين مثلا، ولذلك لو كان هناك التزام وحذر من قبل المواطنين فان التنظيم سيختفي من المشهد”.

وبخصوص وادي حوران، قال خلف، “إنه يتمد لمسافة 700 كم، ويمتد للأراضي السعودي وبمحاذات الحدود الأردنية بمسافة 180 كم ثم يعرج على الأراضي العراقية ويدخل الى حديثة”، مبينا أن “حوران بمفرده هو ثلاث دول وتأثيرة حاليا لا يشكل 25 – 30%، لكنه في المستقبل مهم، والحشد الشعبي يتحدث عن المستقبل لانهاء داعش تماما لان حوران ممر تغذية”.

وتابع خلف، “الآن الوادي هو خارج الواجهة، لكن طائرة استطلاع عندما تكون في الجور لا تشاهد الموجودين في أرضه، بل هناك حاجة لقوات برية تجري تفتيشا، لان الوادي فيه تعقيدات جغرافية وليس من السهولة ايجاد عناصر داعش الموجودين هناك”.

واكد خلف، أن “المقطع العراقي من وادي حواري هو مسؤولية عراقية، ويؤثر على صحراء النجف والسماوة والبادية الجنوبية الغربية للانبار ويصل الى جنوب القائم وحديثة”.

D.S

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