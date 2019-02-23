وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة سور تكريت الأثري بعد تعرضه لاضرار نتيجة الامطار

2019/02/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني بمتابعة موضوع “سور تكريت” الأثري الذي تعرض لأضرار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، ان الأخير وجه بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار والتراث لمتابعة سور تكريت الأثري الذي تعرض لأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت على العراق مؤخراً، مطالبا بإجراء زيارة ميدانية لسور تكريت ومعالجة تسريب المياه التي تسببت بسقوط أجزاء منه.

وأكد الحمداني أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية في البلاد وحمايتها من الأضرار التي تلحق بها نتيجة العوامل المناخية.

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