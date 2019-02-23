مقترحات مرتقبة للقانون الناظم للعمل الحزبي في العراق

2019/02/23 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الأحزاب السياسية من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة، تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة

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