2019/02/23 | 12:08

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شرم الشيخ - مباشر: ذكر تقرير حديث أن رئيس وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" ستلقى كلمة في القمة العربية الأوروبية المقرر أن تنطلق في مدينة شرم الشيخ بمصر غداً الأحد، وسط توقعات بتفادي محادثات "البريكست" خلال فترة المؤتمر.





وتوقع الكثير من المسؤولين الأوروبيين، أن كلمة "ماي" ستتفادى الحلول الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وفقاً لوكالة "فرنس برس".

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "لن يحدث اتفاق في الصحراء، هذه قمة بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية، حتى لو أردنا، فان الامر متعذر".





وأشار، إلى أن قادة دول الاتحاد الاوروبي الـ28 لن يكونوا جميعهم حاضرين للقمة العربية الأوروبية.





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