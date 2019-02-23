معهد واشنطن: العراق لا يزال بحاجة الى قوات التحالف الدولي لمواجهة داعش

2019/02/23 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مقالا للكاتب الأميركي “مايكل نايتس” بشأن الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وأكد نايتس في مقاله حاجة العراق إلى الدعم المستمر من “قوة المهام المشتركة” في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن القوات العراقية أصبحت أفضل بكثير مما كان عليه عند سقوط الموصل في حزيران من عام الفين وأربعة عشر وذلك بوجود كادر قيادي غير مسيّس.

ولفت نايتس الى أن القوات العراقية غير مهيأة بشكل تام، وتفتقر إلى الموارد البشرية والتدريبات والمعدات المناسبة للتخلص من التمرد الجديد لتنظيم داعش في محافظات نينوى وكركوك وديالى.

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