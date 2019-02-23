مربو الطيور .. (عشق) ازلي للحمام و(حروب) خاصة من اجله

2019/02/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق لا تعد تربية الطيور هواية فحسب بل هي منظومة من القواعد والطقوس لها لغتها الخاصة وعلى هاوي تربيتها اذا اراد الدخول الى عالمها الفسيح ان يكون مستعداً للتعلم على ايدي اساطين هذا العالم الجميل.

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