اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين 'درع الجزيرة المشترك 10'

2019/02/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ اكتمل وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية المشاركين في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" ، الذي ينطلق غداً بالمنطقة الشرقية.

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