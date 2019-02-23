عاجل| مقتل وإصابة تسعة أشخاص على يد داعش الإرهابي خلال اصطيادهم الأسماك في بحيرة الثرثار

2019/02/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وإصابة تسعة أشخاص على يد داعش الإرهابي خلال اصطيادهم الأسماك في بحيرة الثرثار

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