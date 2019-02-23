الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي بعض دوائر الدولة الموطنة رواتبهم

2019/02/23 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية".

وأشار البيان الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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