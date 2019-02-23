مصدر يكشف اسماء صيادي الاسماك من النجف الذين اعدمهم داعش قرب بحيرة الثرثار

2019/02/23 | 12:26

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بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر أمني، السبت (23 شباط 2019)، عن أسماء صيادي الأسماك الذين تم اعدامهم من قبل تنظيم داعش ق...





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