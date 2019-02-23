مظاهرات جديدة بالسودان احتجاجا على قرارات البشير

2019/02/23 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على

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