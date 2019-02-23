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الكشف عن مكان تواجد داعش في الانبار وامريكا تخطط لإسقاط مناطق فيها

العراقامن

الكشف عن مكان تواجد داعش في الانبار وامريكا تخطط لإسقاط مناطق فيها

السبت 23 فبراير 2019 - 11:54

القوات الامريكية وداعش

كشف القيادي في الحشد الشعبي في محافظة الانبار قصي الأنباري، اليوم السبت، عن تواجد عناصر عصابات داعش الارهابية الفارين من سوريا في القواعد الأميركية بالمحافظة، محذرا من سعي أميركي لا سقاط بعض مناطق المحافظة بيد داعش .

وقال الأنباري في تصريح صحفي ان "عناصر تنظيم داعش الإجرامي يتخذون القواعد العسكرية الأمريكية والصحراء القريبة من تلك القواعد مأمنا لهم"، مبينا أن "جميع العمليات الإرهابية والخطف التي تحدث داخل المحافظة تتم بإشراف مباشر من قبل القوات الأمريكية".



وحذر الأنباري من "سعي القوات الأميركية المتواجدة في الأنبار لا سقاط بعض الاقضية والنواحي لا رباك الأوضاع الأمنية"،معتبرا أن "ذلك لم يعد خافيا على أحد".



انتهى .



م ك

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