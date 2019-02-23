2019/02/23 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات، التي يقودها الأكراد في سوريا، إنها تريد استكمال إجلاء آلاف المدنيين من آخر معاقل تنظيم داعش في شمال سوريا أمس الجمعة، ولكن لم يتضح حتي مساء أمس إذا كانت استكملت المهمة بالفعل.

وشوهدت عشرات الشاحنات تغادر بلدة الباغوز وتقل نساء وأطفالا ويرافقها مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم واشنطن.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لرويترز، إن عددا كبيرا من المدنيين غادروا الجيب بحلول أمس، الجمعة، من بين نحو سبعة آلاف كانوا لا يزالون في الداخل.

وغادر أكثر من 20 ألف مدني البلدة في الأسابيع الأخيرة وفقا لتقديرات سابقة لقوات سوريا الديمقراطية.

وسينهي الهجوم المزمع على بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش في شمال سوريا، حكم التنظيم المتشدد فعليا بعدما سيطر على نحو ثلث العراق وسوريا في ذروة خلافته التي أعلنها قبل أربعة أعوام.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم قوات سوريا الديمقراطية، إن “أكثر المقاتلين تشددا” يتحصنون في الداخل.

وقال بالي، إن “نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام”.

ورغم أن سقوط الباغوز سيمثل منعطفا مهما في الحملة ضد تنظيم داعش والصراع في سوريا عامة، فلا يزال التنظيم يمثل تهديدا أمنيا كبيرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكراد سوريا يجلون المدنيين من الباغوز) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكراد سوريا يجلون المدنيين من الباغوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).