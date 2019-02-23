مدير المسجد الأقصى: قرار إغلاق مصلى باب الرحمة ذهب إلى غير رجعة

2019/02/23 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم السبت، إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

قال الشيخ الكسواني، في تصريحات صحفية، إن “مصلى باب الرحمة لن يغلق، ويعامل معاملة باقي المصليات كالمرواني وغيره، مؤكدا أن قرار الإغلاق ذهب إلى غير رجعة”.

وأضاف أن “المكان يحتاج إلى بعض الترميم، وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة”، موضحا أن الجهة المخوله بالترميم هي الأردن.

وناشد الشيخ الكسواني الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، بالعمل على تسريع وتسهيل عملية الترميم بحكم الوصاية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات.

يذكر أن مئات الفلسطينيين، وعلى رأسهم القيادات الدينية المقدسية، أعادوا أمس الجمعة فتح المصلى الأموي عند باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه قبل 16 عاما.

واحتفى المصلون بإعادة فتح هذا المصلى، وانتظموا في مظاهرات احتفالية حاشدة بالمنطقة وأطلقوا التكبيرات وهتافات منها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى، هذا المسجد مسجدنا” وغيرها،

وشدد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد المبارك، وطالب سلطات الاحتلال برفع يدها عنه وحملها مسؤولية عبثها وتدخلها بشؤون الأقصى الشريف.

وأكد أن الأقصى لا يخضع لمحاكم وقرارات الاحتلال وهو مسجد إسلامي خالص بكل مساحته الـ144 دونما والتي تشمل مصليات وأروقة وباحات المسجد وما فوقه وأسفله، وهو جزء من عقيدة كل المسلمين في العالم.

وكان المصلون يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس قد فتحوا باب مبنى ومصلى باب الرحمة قبل صلاة الجمعة، وأدوا الصلاة بالمبنى الذي أغلقه الاحتلال منذ عام 2003، وقد رفع العلم الفلسطيني على سطح المصلى.

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