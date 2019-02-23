واع / استشهاد 6 مدنيين من صيادي الاسماك في بحيرة الثرثار بالنجف

2019/02/23 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب النجف / خ .ع

افاد مصدر امني في النجف ، السبت ، عن استشهاد ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية في

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