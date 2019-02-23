اتصالات ذي قار تصلح اعطالا في كابلات الحوكمة الالكترونية

2019/02/23 | 12:32

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات ذي قار اصلاح اعطال في كابلين اثنين في منظومة الحوكمة الالكترونية في المحافظة .

وذكر بيان لوزارة الا

شبكة اخبار الناصرية:انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات ذي قار اصلاح اعطال في كابلين اثنين في منظومة الحوكمة الالكترونية في المحافظة .وذكر بيان لوزارة الاتصالات حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان اعمال الصيانة شملت استبدال الكابل الضوئي المتضرر المغذي لمجمع الدوائر الامنية في الناصرية بطول 250 مترا .واضاف ان الدائرة استبدلت كذلك المقطع التالف من الكابل الضوئي المغذي لمفتشية التجارة في صوب الشامية والذي يمتد على طول 450 مترا.

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