ماء ذي قار تطالب بتخصيصات كافية لاستئناف مشروع ماء الناصرية

2019/02/23 | 12:32

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

طالبت دائرة ماء ذي قار اليوم برصد تخصيصات مالية كافية لاستئناف المرحلة الثانية من مشروع ماء الناصرية المتوقف منذ سنوات بسبب الازمة المالية .

وقال مدير م

شبكة اخبار الناصرية:طالبت دائرة ماء ذي قار اليوم برصد تخصيصات مالية كافية لاستئناف المرحلة الثانية من مشروع ماء الناصرية المتوقف منذ سنوات بسبب الازمة المالية .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان المرحلة الاولى من مشروع ماء الناصرية شمالي المحافظة انجزت بطاقة انتاجية قدرها عشرة الاف متر مكعب بالساعة ، بيد ان المرحلة الثانية وهي بذات الطاقة الانتاجية تلكات بسبب الازمة المالية الاخيرة .وبين ان نسبة الانجاز في المرحلة الثانية من المشروع الممول من موازنة وزارة الاعمار والاسكان توقفت عند 16% من مجمل مراحل العمل .

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