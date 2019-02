2019/02/23 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اختار بعض المشاهير الوحدة على ان يدخلو بعلاقات، وكأنّهم مكتفيين بحياتهم من دون شريك.وبين هؤلاء المشاهير: لا نسمع أبداً عن أليسا وعلاقاتها الغرامية رغم أغانيها الرومانسية! View this post on Instagram When in #dubai #dubaihealthforum #elissa A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jan 23, 2019 at 7:29am PST بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم اليسا ونجوى كرم.. هؤلاء المشاهير فضّلوا حياة العزوبية!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم اليسا ونجوى كرم.. هؤلاء المشاهير فضّلوا حياة العزوبية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).