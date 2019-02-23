الكمارك توضح إجراءات إدخال عجلات ذوي الاحتياجات الخاصة

2019/02/23 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت أن الإجراءات التي اتخذها مركز كمرك طريبيل الحدودي بشأن إدخال خمسة عجلات عائدة لمواطنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة صحيحة وتمت وفقاً للقانون .وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، أن “سياقات العمل المتبعة في إدخال السيارات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة تتلخص بإصدار دوائر وزارة […]

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