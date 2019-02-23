الجيل الجديد: تهديد الاحزاب الكردية الحاكمة تعبر عن خوفها

2019/02/23 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حركة الجيل الجديد محمد رؤوف ،السبت، ان حزبهم لن يسكت على تهديدات الاحزاب الكردية الحاكمة”، مشيراً الى ان “تلك التهديدات تعبر عن خوفهم.وقال رؤوف في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” تهديد قوباد طالباني لزعيم حراك الجيل الجديد امر مرفوض جملة وتفصيلا ويعبر عن خوفهم من صعود اصوات وطنية لتغيير واقع اقليم […]

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