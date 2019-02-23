البرلمان يكشف عن وجود مطالبات لتعديل قانون الاحزاب

2019/02/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، عن وجود مطالبات كثيرة تخص تعديل قانون الاحزاب الحالي، مشيرا إلى أن القانون ولد في مخاض عسير.

وقال الكعبي في تصريح إن “هناك مطالبات كثيرة تخص قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي ولد في مخاض عسير”.

واشار الكعبي إلى “وجود اعتراضات من كتل سياسية لا ترغب في تأطير عملها الحزبي والسياسي بقانون، لأن السنوات السابقة شهدت مساحة مكرسة للعمل الحزبي والسياسي والمشاركة في الانتخابات من دون مراقبة ومحاسبة من أجل معرفة مصادر التمويل”.

وشدد الكعبي على “ضرورة التعامل مع القانون النافذ حالياً برؤية سياسية واعدة من أجل توسيع المشاركة السياسية واستقطاب أكبر عدد من المواطنين والسياسيين عبر تسهيل تأسيس الأحزاب وعدم التعسف في استخدام الإجراءات القانونية أو تعقيدها”.

KKK

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