منظمة التحرير: الحكومة الإسرائيلية تستغل الغطاء الأمريكي لشن هجوم استيطاني على القدس

2019/02/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من استغلال اليمين الحاكم في إسرائيل للزمن بغطاء الأمريكي لمخططاته الاستعمارية التوسعية وفترة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين.

وقال التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالمنظمة، إن “ملف الاستيطان يحتل مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف التقرير، “أنه وفي ظل ضعف الموقف الدولي وسياسة ازدواجية المعايير تتغول حكومة الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية لنهب أراضي الفلسطينيين وتواصل مشاريعها الاستيطانية، التي كان آخرها مصادقة ما تسمى “لجنة التنظيم والبناء المحلية” التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.منها بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، في القدس الشرقية ضمن مخطط لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى تخصيص 23,576 متر مربع لغايات العمل و4,253 لغايات التجارة والمصادقة تشمل بناء 464 وحدات استيطانية في حي “جيلو” ، و180 وحدة في “كريات يوفال”، و375 وحدة بـ”كريات مناحم”.في حين امتدح رئيس بلدية القدس “موشي ليئون” المصادقة قائلًا إن “ذلك يشكل خبرًا سارًا له وللأزواج الشابة في المدينة ”.

وجاء هذا ايضا بعد الكشف عن مشاريع استيطانية أخرى في القدس المحتلة والتي تم رصد ملايين الشواكل لتنفيذها حيث تنفذ ما تسمى شركة “ترميم وتطوير حارة اليهود” مشاريع تهويدية تفوق ميزانيتها 200 مليون شيكل (نحو 55 مليون دولار)، وتتضمن هذه المشاريع “مصعد حائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”، وكلها تهدف إلى تشكيل الأساطير التلمودية في هذه الأحياء المختلفة، لجذب المزيد من السياح اليهود، وتغيير معالمها بشكلٍ كامل.وتتضمن هذه المشاريع إنشاء مزارات لأبنية ومنازل يزعم الاحتلال بأنها تعود لحقبة “المعبد”، ويهدف مشروع “قرية جميلة” إلى تغيير معالم “حارة اليهود” (أُقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة عقب حرب 67)، من خلال الادعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية، وملاءمته للأسطورة التلمودية المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود، بينما يجري في هذه الأثناء ترميم كنيس، يقول المستوطنون إنه تعرض للتدمير خلال العام 1948.

ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، وسيتم خلال هذه الأعمال تغيير معالم المكان بالكامل، وسيصبح ارتفاع المبنى 25 مترا، وستتم إزالة الدرجات الموصلة إلى حائط البراق من خلال بناء مصعد.



وستبلغ مساحة هذا المشروع 2000 متر مربع، وتكلفته 57 مليون شيقل، وسينتهي العمل فيه في العام 2022.

ووفقا للمخطط الاستيطاني، سيكون “متحف الحي الهورودياني” المشروع الاستيطاني الأكبر في حارة اليهود، ويشمل عددا من البيوت في المكان بزعم أنه بناها “نبلاء القدس” في فترة هوردوس وحتى “خراب الهيكل الثاني”، كما يشمل المشروع رسما كبيرا يتحدث عن تاريخ المكان بحسب الأسطورة والخرافة التلمودية.

وقد افتتح الوزير بحكومة الاحتلال، زئيف إلكين، ورئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، “شارع اليهود” في حارة اليهود، المؤدي إلى ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى)، كما افتتحا ما يسمى “البيت المحروق”، وهو موقع تزعم الرواية الاستيطانية أنه بيت لثري يهودي عاش في فترة “الهيكل الثاني” المزعومة، وقد أجرى المستوطنون في هذا “البيت” ترميمات لتحويله إلى مزار.

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