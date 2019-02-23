2019/02/23 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعد الأحزاب السياسية من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة، تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون الأحزاب السياسية في العراق: مقترحات للتعديل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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