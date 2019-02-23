تعرف على اسماء الاطفال المحررين من سوريا

2019/02/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال نشر الناشط الأيزيدي علي حسين الخانصوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ال”فيس بوك” اسماء الاطفال الإحد عشر المحررين من سوريا يوم أمس.حيث كتب الخانصوري في معرض منشوره اليوم ، “اسماء الأطفال الايزيدين الذين وصلوا يوم أمس الى قوات القسد في سوريا” و هم :- سفيان خلف سليمان ماهر […]

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