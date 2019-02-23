«ستاندرد آند بورز» تؤكد على تصنيفها الائتماني للعراق عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

2019/02/23 | 12:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية على تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رأيها بأن مخاطر على أداء المالية العامة في العراق سيجرى احتواؤها.

وأضافت الوكالة أنها لا تتوقع أن ترفع تصنيفاتها للعراق على مدار الـ 12 شهراً القادمة.

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