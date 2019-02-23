نائب يكشف مخالفات كبيرة في حقل الغراف النفطي

2019/02/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ذي قار، عبدالأمير الدبي، السبت، عن سعيه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار.

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