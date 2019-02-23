الإعمار: توزيع سندات الأراضي للفئات الفقيرة بالبصرة الأشهر المقبلة

2019/02/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد خاجي أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة الشروع بتوزيع سندات قطع الأراضي السكنية على المواطنين من الفئات الفقيرة ودون خط الفقر في مركز محافظة البصرة.

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