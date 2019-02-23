المعموري يدعو المسؤولين في ديالى إلى الابتعاد عن الصراعات السياسية

2019/02/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، اليوم السبت، المسؤولين في محافظة ديالى إلى الابتعاد عن الصراعات السياسية.

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