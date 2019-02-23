2019/02/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد العميد اسماعيل قاآني نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية متحمسة للتفاوض مع إيران، فيما حذر من أن الولايات المتحدة “ستذبح” البقرة الحلوب بعد جفاف لبنها.وقال قاآني في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجمهورية الاسلامية هي اليوم في ذروة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سليماني يتحدث عن مفاوضات أميركية إيرانية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سليماني يتحدث عن مفاوضات أميركية إيرانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).