إندونيسيا تستضيف سباقا ببطولة العالم للدراجات النارية في 2021

2019/02/23 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو عام مضى، كان بوسع العداء الإندونيسي لالو محمد زهري تحمل تكاليف أحذية العدو بالكاد ولم يكن معروفا خارج نطاق قريته الصغيرة الواقعة في جزيرة لومبوك في شرق البلاد.

وتغير كل هذا بعد ان سجل زهري 10.18 ثانية في وقت سابق هذا الشهر حيث قدم العداء اليتيم البالغ من العمر 18 عاما نهاية قوية ليفوز على كوكبة من أبرز مواهب العدو في العالم على صعيد الناشئين وذلك في نهائي 100 متر ضمن بطولة العالم تحت 20 عاما في فنلندا.

ولم يكن لدى إندونيسيا أي متسابق في أي نهائي بالبطولة، ناهيك عن امتلاكها لبطل العالم للناشئين ليصبح على كاهل زهري سريعا الكثير من آمال البلاد قبل استضافتها لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة.

ولا يزال الصعود المفاجئ لزهري لمرتبة حامل لواء الحفاظ على مكانة البلاد، الواقعة في جنوب شرق اسيا والبالغ مجموع سكانها نحو 260 مليون نسمة، يمثل مفاجأة بالنسبة للشاب صاحب الصوت الخفيض.

وقال زهري لرويترز خلال راحة من التدريبات التي يخوضها على استاد جيلورا بونج كارنو “الدعوة للقاء الحكومة والوزراء والرئيس تجاوز حدود تخيلاتي.

“أشعر بالفخر والامتنان”.

وامتدح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زهري باعتباره “مصدر إلهام جماعي لرياضيي البلاد لحصد الذهب” في دورة الألعاب الآسيوية وأصدر أوامر لمجلس الوزراء بإعادة تجديد منزله الذي تم تأسيسه من أخشاب البامبو.

ولا يبدو العداء الشاب واثقا من فرصه في الفوز بميدالية ذهبية أخرى في دورة الالعاب الاسيوية التي ستقام في جاكرتا وباليمبانج في الفترة من 18 اغسطس اب وحتى الثاني من سبتمبر/أيلول المقبلين.

وقال زهري “أعتقد أن دورة الألعاب الآسيوية ستكون صعبة لأن المنافسة متقاربة وسأواجه مجموعة من المنافسين الكبار الذين يمتلكون المزيد من الخبرة ويمكنهم إنهاء السباق في زمن أقل من 10 ثوان” مشيرا إلى أن تركيزه سينصب على الإعداد لدورة طوكيو الأولمبية 2020.

واستطاع زهري ان يختصر من أفضل زمن شخصي له والذي كان يبلغ 10.25 ثانية خلال فوزه بلقب بطولة العالم في تامبيري وهو ما تركه مبتعدا بفارق 0.01 ثانية عن الرقم القياسي الاندونيسي المسجل باسم سوريو اجونج ويبو والبالغ 10.17 ثانية.

ولكي يفوز بذهبية 100 متر على مضمار استاد جيلورا بونج كارنو الشهر المقبل، فان عليه في الاغلب التفوق على القطري فيمي اجونودي المولود في نيجيريا والثنائي الصيني سو بينغتيان وتشي تشنيي.



والثلاثة حققوا أزمنة أقل من 10 ثوان.

وبات زهري أيقونة في قريته كارانج بانجسور حيث وفر له الساحل الرملي أول مضمار تدريب.

واستدعى زهري تلك الذكريات قائلا “كنت أركض حافي القدمين على الشاطئ وفي المياه.



كانت المياه تصل إلى ربلة ساقي.



لم أكن أرغب في الاستسلام”.

وتوجد لوحات اعلانية تحتفي بلقبه العالمي تزين مدخل قريته بينما يتجمع الجيران والاقارب السعداء بنجاحاته امام منزل العائلة في الاغلب لمتابعته عبر شاشة التلفزيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندونيسيا تستضيف سباقا ببطولة العالم للدراجات النارية في 2021) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندونيسيا تستضيف سباقا ببطولة العالم للدراجات النارية في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).