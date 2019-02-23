البناء: الفياض تنازل عن ترشيحه لوزارة الداخلية

2019/02/23 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد عضو مجلس النواب عن تحالف البناء غضنفر البطيخ، ان مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تنازل عن الترشح لمنصب وزارة الداخلية.وقال البطيخ في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية بدأت بالبحث عن اسماء وزارتي الداخلية والدفاع على اساس مهني وواقعي”، مشيرا الى ان “الخيار بيد رئيس الوزراء لاختيار اسماء من بين المرشحين”.ولفت الى ان […]

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