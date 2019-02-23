مجلس النواب : قانون الاحزاب الحالي ولد في مخاض عسير بوجود اعتراضات من كتل سياسية

2019/02/23 | 12:57

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بغداد – عراق برس- 23 شباط / فبراير:كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السبت، عن ان قانون الاحزاب الحالي ولد في مخاض عسير.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان “هناك مطالبات كثيرة تخص قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي ولد في مخاض عسير بوجود اعتراضات من كتل سياسية لا ترغب في تأطير عملها الحزبي والسياسي بقانون، لأن السنوات السابقة شهدت مساحة مكرسة للعمل الحزبي والسياسي والمشاركة في الانتخابات من دون مراقبة ومحاسبة من أجل معرفة مصادر التمويل”مشددا على “ضرورة التعامل مع القانون النافذ حالياً برؤية سياسية واعدة من أجل توسيع المشاركة السياسية واستقطاب أكبر عدد من المواطنين والسياسيين عبر تسهيل تأسيس الأحزاب وعدم التعسف في استخدام الإجراءات القانونية أو تعقيدها” على حد وصفه .



انتهى اح

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