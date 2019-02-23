2019/02/23 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو تم قتل ابرز قيادات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، في كركوك، وهو والي ناحية الرشاد ومتهم بقتل عنصر امن واصابة اخر قبل عدة ايام في منطقة حي الواسطي داخل المدينة.وقال مصدر من اللواء 16 التابع للحشد الشعبي محور الشمالي، إن ” معلومات استخباراتية وردت الى استخبارات اللواء تفيد بتواجد والي ناحية الرشاد الارهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل “الجوالي” المتورط بتنفيذ هجوم على عناصر امن في منطقة حي الواسطي بكركوك كركوك ناو.

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