2019/02/23 | 12:57

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مستشفى الفلوجة يعلن استلامه 5 جثث تعود لأشخاص من النجف قتلهم داعش

بغداد -

كلمة

أعلن مستشفى الفلوجة التعليمي يوم السبت عن وصول خمس جثث من

النجف قتلهم تنظيم "داعش" شمال الانبار.

وقال مدير المستشفى مازن جبار كاظم في تصريحات تابعها موقع

كلمة الإخباري، ان "المستشفى استقبل صباح الخميس جثث تعود

لمواطنين من محافظة النجف".

واضاف كاظم ان "هؤلاء الاشخاص اعدمهم تنظيم داعش قرب بحيرة الثرثار

شمال الانبار".

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