مصدر يكشف سبب تردي خدمة الانترنت في العراق

2019/02/23 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -

كلمة

كشف مصدر مطلع في قطاع الاتصالات العراقي يوم السبت عن سبب

تردي خدمة الانترنت بعموم البلاد وبمختلف الشبكات المجهزة.

وقال المصدر في حديث لوسائل الإعلام ان "سبب تردي خدمة الانترنت

بعموم البلاد وبمختلف الشبكات المجهزة يعود الى حصول قطع في الكابل

البحري الموجود بالخليج العربي والذي يجهز العراق بخدمة الانترنت".

واضاف ان "الجهات المعنية استنفرت جهودها لإصلاح الخلل والعمل جار

على مدار الساعة لإنهاء المشكلة".

وسجلت خدمة الانترنت في العراق، وخاصة في العاصمة بغداد، ضعفا واضحا

في الخدمة، خلال اليوميين الماضيين.

وترتبط أعمال كثيرة بخدمة الانترنت، كما ويسبب اي ضعف في الخدمة أو

انقطاعها خسائر مادية كبيرة لأصحابها، كالصيرفات وشركات تحويل

الاموال وغيرها.

وشهد العراق أواخر العام الماضي تراجعا كبيرا في خدمة الانترنت،

عزته وزارة الاتصالات في حينه الى "إنقطاع الكابل البحري"، فيما

إستبعد مختصون أن يكون السبب حقيقيا.

وتوالى التردي في العام الجاري ايضاً وارجعت وزارة الاتصالات السبب

الى قيام جهات وشركات بسرقة سعات الانترنت في العراق وتهريبها لدول

مجاورة.

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