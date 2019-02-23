مفتشية الداخلية تضبط مفوضاً منسوباً لأحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالرشوة والابتزاز

2019/02/23 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شرطة بغداد اليوم السبت، من ضبط مفوض منسوب الى مركز شرطة حي العامل متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز

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