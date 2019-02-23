هل ستشهد الايام المقبلة اتفاقا نهائيا لإكمال الكابينة الوزارية؟

2019/02/23 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي ، اليوم السبت، ان تحالفي الفتح وسائرون وصلا الى مراحل شبه نهائية بشأن الاتفاق على إكمال الكابينة

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