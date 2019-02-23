الدوحة تعلن تعيين سفير قطري جديد في العراق

2019/02/23 | 12:58

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الدوحة-عراق برس-23شباط/ فبراير: اعلنت دولة قطر، عن تعيين سفير جديد لها في العاصمة بغداد.

وقال مبعوث وزارة الخارجية القطرية الى العراق مطلك القحطاني، خلال تصريحات صحفية أن “السفير الجديد سيباشر مهامه في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف القحطاني، أن “السفير الجديد سيكون داعماً لجميع فئات الشعب العراقي وللسيادة العراقية”.

من جانب آخر، أشار القحطاني، الى “وجود مشاورات بين بغداد والدوحة لاستثناء الجوازات الخاصة والدبلوماسية من التأشيرات بين البلدين”.

وأكد مبعوث وزارة الخارجية القطرية الى العراق، أن “تحسن العلاقات العراقية القطرية جاء بسبب تغيير سياسية بغداد الخارجية”.

وكانت قطر قد عيّنت في (10 أيلول 2015)، أول سفير لها في العاصمة بغداد، بعد مرور 25 عاماً على قطيعة بين البلدين، وكان الخيار حينها على “زايد سعيد راشد الكميت” الذي أثار منذ تعيينه الكثير من الشبهات واختلاف وجهات النظر السياسية، بسبب تصريحاته وتدخلاته في الشأن العراقي.انتهى (1)

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