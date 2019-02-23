بالاسماء.. اسماء الشهداء من اهالي النجف المغدورين في الانبار

2019/02/23 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد ستة من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار على إيدي خلايا داعش الإرهابية صباح اليوم.من جهته قال مجلس النجف ان داعش اعدم ثمانية صيادين وثلاثة منتسبين بالحشد الشعبي قرب الثرثار.

وفيما يلي اسماء:

عدنان حمزه البديري

سلمان حمزه البديري

عقيل هادي البديري

أمير عدنان البديري

عقيل حمزه العطوي

واثنان جرحى من اهالي البصره هم

امير حواس وفاخر عبد

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